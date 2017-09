Unbeeindruckt von UNO-Sanktionen und Drohungen der USA hat Nordkorea erneut eine Rakete getestet. Ein Geschoss sei am Freitag vom Sunan-Distrikt in der Hauptstadt Pjöngjang in Richtung Osten gefeuert worden, erklärte das Büro der Vereinigten Stabschefs Südkoreas.