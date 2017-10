Seit Monatsbeginn strahlen sämtliche thailändischen Fernsehsender ihre Programme in Schwarz-Weiss aus. Selbst CNN, BBC, die britische Premier League oder Webseiten: ihre Auftritte in Thailand sind gefiltert, die Welt ist monochrom. Farbe gilt derzeit als unziemlich in einem Königreich, das am heutigen Donnerstag seinen gottgleich verehrten Monarchen Bhumibol Adulyadej nach einem Regnum von sieben Jahrzehnten mit einer pompösen Feuerbestattung einäschert.

Kein Zweifel, Thailand ist grösstenteils ein Herz und eine Seele, wenn mit vier Tage dauernden Prozessionen und Zeremonien Abschied vom «König der Herzen» genommen wird. In dem Land, wo rund um die Uhr eingekauft werden kann, schliessen heute Nachmittag selbst die Tausenden «7-Eleven»-Shops landauf, landab. Thailand kommt zum Stillstand, alle Augen sind auf das neunstufige, aus Teakholz gebaute königliche Krematorium gerichtet, wo der König dem Himmel übergeben wird.

Wie seine verstorbene Mutter, die insgeheim Christin war, hatte auch der König darum gebeten, dass man seinen Leichnam während der Trauerphase nicht, wie es die buddhistische Tradition für Königliche vorschreibt, in aufrechter kniender oder sitzender Stellung in die enge Urne aus Sandelholz pfercht. Der König wünschte, in einem Sarg zu liegen.

Gottgleicher Monarch

Nach langer Krankheit am 13. Oktober letzten Jahres verstorben, leitet die Kremation des Königs eine neue Ära in der Geschichte eines Landes ein, das keinen Aufwand scheut, dem Monarchen ein allerletztes Mal alle Ehren zu erweisen. Bhumibol, in den 60er-Jahren von der Armee der damaligen Agrarnation als «einende Vaterfigur» gegen Kommunistenwiderstand eingeführt, gelangte zu gottgleicher Verherrlichung, die schon fast an nordkoreanische Verhältnisse erinnert. Bhumibol wurde ins Religiöse überhöht, jegliche Kritik an ihm, so ist es heute tief im thailändischen Volk verwurzelt, kommt Frevel gleich.

Bhumibol selber sagte in seiner Geburtstagsrede im Jahr 2005, er sei auch nur ein Mensch und nicht über Kritik erhaben: «Eigentlich muss ich auch kritisiert werden», sagte er. «Ich fürchte mich nicht, wenn die Kritik das betrifft, was ich falsch mache, denn dann weiss ich es. Denn wenn du sagst, dass der König nicht kritisiert werden kann, bedeutet das, dass der König kein Mensch ist. Wenn der König kein Unrecht tun kann, ist das so ähnlich, als würde auf ihn herabgeblickt, weil der König nicht als Mensch behandelt wird. Aber der König kann Unrecht tun.» Niemand hörte auf ihn, die Verherrlichung des Monarchen nahm immer extremere Ausmasse an, was in dieser modernen Zeit und Ära befremdlich wirkte. Untertanen, auch höchste Politiker, hatten vor dem König zu knien und zu kriechen.

Sorge vor der Zeit danach

Bhumibol selbst galt als bescheiden. Er versuchte Volk und Nation die Tugenden von Selbstgenügsamkeit und -versorgung zu lehren. Jetzt wird mit überbordendem Prunk und Pomp von ihm Abschied genommen. Der Ära danach blicken die Generäle mit Sorge entgegen. Die Monarchie diente in den letzten Jahren vorab, den Status quo der Machthierarchie zu zementieren. Am Ende war der König krank und schwach, die Herrschenden sprachen in seinem Namen und instrumentalisierten Bhumibol, während scharfe Gesetze gegen Majestätsbeleidigung sicherstellten, dass Kritik an der Monarchie nicht publik werden kann. Dies, obwohl Prozesse gegen angeklagte Majestätsbeleidiger oftmals grotesk waren. Richter dürfen die strafbaren Worte von Tätern nicht debattieren, um sich nicht selber der Majestätsbeleidigung strafbar zu machen.

Thronfolger Maha Vajiralongkorn, der einzige Sohn von Bhumibol, wird keinen Modernisierungsschub herbeiführen. Doch trotz viel Geld und einer womöglich direkteren politischen Rolle des Thronfolgers wird die Monarchie in Thailand eine geringere Rolle spielen. Mit dem Ende der einjährigen Trauerphase sehen sich die Putschgeneräle gezwungen, das Land zurück zu Wahlen und Demokratie zu führen. Mit voraussichtlich Ende 2018 abgehaltenen Wahlen werden die von den Generälen und der Elite in den Untergrund gedrängten Rothemden wieder auf die politische Bühne zurückfinden. Thailands mit dem Palast liierte Elite denunziert diese gemeinhin als «republikanische» Kräfte. Es ist wahrscheinlich, dass das Land auf neue Konflikte zusteuert.

Thailand post Bhumibol hat zur Normalität zurückzufinden. Menschen werden wieder Farbe tragen, und statt endlosen Trauerbekundungen gibt es im Fernsehen wieder Seifenopern und knalligen Thai-Pop. Der Weg indes wird kein einfacher.