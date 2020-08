Obama warnt Wähler: Lasst Euch nicht Eure Demokratie wegnehmen

Obama warf Trump in seiner Rede Versagen vor. Seine Rede war ein ungewöhnlich scharfer Angriff eines ehemaligen Präsidenten auf den Amtsinhaber. Obama sagte, es handele sich nicht um normale Zeiten, deshalb wolle er so deutlich wie möglich darüber sprechen, was bei der Wahl am 3. November auf dem Spiel stehe.