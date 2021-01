Ohne Reifen kein Flug: Südafrikas Ju 52 verrottet als «Hangar Queen»

(dpa) Das Ende ist bitter: Unbeachtet verstaubt der dreimotorige Tiefdecker seit einigen Jahren schon in der Ecke eines Hangars am internationalen Flughafen Johannesburg. Das Wellblech an Rumpf und Flügeln war einst das Markenzeichen der Junkers-Flugzeuge aus Dessau - wie sie auch die Lufthansa lange im Einsatz hatte. Heute gehören flugfähige Exemplare der Ju 52 und ihrer Lizenzbauten zu den seltensten Flugzeugen der Welt - es gibt nur noch eine Handvoll. Südafrikas Wellblechflieger erfreute jahrelang Schaulustige und Passagiere bei Nostalgieflügen und Airshows. Doch dann kam das Aus. «Hangar Queen», nennen Piloten solche Flugzeuge, die in ihrem Quartier verrotten. Und nun droht auch dort noch der Rauschschmiss. Denn der Hangar, in dem die historische Maschine steht, gehört der strauchelnden Traditions-Airline South African Airways (SAA) - und deren Überleben in der Post-Covid-Ära gilt als fraglich. «Die Ju 52 wird wahrscheinlich noch ein letztes Mal fliegen - von Johannesburgs OR-Tambo-Flughafen zum Rand-Airport; da müsste ich sie dann im Freien abstellen», seufzt Pilot Flippie Vermeulen bedauernd. Vor fünf Jahren flog er den Tiefdecker zum letzten Mal, sagt der frühere Leiter der mittlerweile aufgelösten historischen Abteilung von SAA. Deren Aktiva gingen an die am historischen Flughafen Rand beheimatete South-African-Airways-Museumgesellschaft - die zu wenig Hangar-Platz hat. Zwei ausgemusterte Boeing-Jumbos müssen daher schon im Freien stehen.

Probleme mit den Reifen Vermeulen flog den historischen Wellblechflieger mehr oder weniger regelmässig - und nahm auch so einige deutsche Kapitäne im fliegenden Oldtimer mit. «Doch dann gab es zunehmend Probleme mit den Reifen», sagt Vermeulen, der im Laufe seiner Karriere von der einmotorigen Cessna bis zum vierstrahligen Jumbo so ziemlich alles flog, was Flügel hat. Sie besiegelten die Karriere des Nostalgiefliegers: «Wir mussten die Fliegerei einstellen, weil es keine passenden Reifen gab.» Zwar wurde noch ein Satz Originalreifen in Deutschland aufgetrieben, doch auch die nutzten sich schnell ab. Die Betreiber suchten Rat bei der Deutsche-Lufthansa-Berlin-Stiftung, die lange mit ihrem Paradestück - der 1935 in Dessau gebauten Junkers Ju 52 mit dem Traditionskennzeichen D-AQUI - Nostalgieflüge anbot. Auch die Schweizer aus Dübendorf lieferten Input - sie hatten schon bei der Ausbildung der südafrikanischen Junkers-Piloten Entwicklungshilfe gegeben und verfügten noch über entsprechende Maschinen. Schliesslich wurde das Fahrgestell durch ein anderes ersetzt. Laut Vermeulen stiess das aber nur auf wenig Gegenliebe bei Südafrikas Luftfahrtbehörde. Ein Unglück überschattet den Ruf «Unsere Luftfahrtbehörde hat einfach nur Angst, alte Flugzeuge wie die Junkers für Nostalgieflüge zuzulassen», glaubt der Direktor des SAA-Museums, John Austin-Williams. Zumal ein schwerer Unfall eines solchen Traditionsfliegers in der Schweiz diese Angst noch befeuert hat. Damals - am 4. August 2018 - steuerten die Captains eine Ju-52 auf dem Weg von Locarno zurück nach Dübendorf beim Piz Segnas viel zu nahe an der Bergkante vorbei. Die Folge: Das Flugzeug krachte senkrecht in den Boden unterhalb des Segnespasses. Heute ist klar, dass die Piloten, die in den Bündner Alpen mit 18 weiteren Personen an Bord der Ju-52 abstürzten, die Kontrolle über das historische Flugzeug selbstverschuldet verloren. Das ging letzten Sommer aus einem noch unveröffentlichten Untersuchungsbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervor.