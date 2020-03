Orban: Ausländer für Corona-Ausbreitung in Ungarn verantwortlich

Auf die Frage, warum Ungarn die Universitäten, aber nicht die Schulen schliesse, sagte Orban am Freitag in einem Radio-Interview, weil es an den Hochschulen "viele Ausländer gibt". Die Erfahrung sei, dass vor allem Ausländer die Krankheit eingeschleppt hätten und diese sich unter Ausländern ausbreite.

Ungarn kämpfe einen "Zwei-Fronten-Krieg" gegen die Einwanderung und das Coronavirus, sagte Orban. "Es gibt eine logische Verbindung zwischen beiden, da sich beide durch Bewegung ausbreiten."

Bisher wurden in Ungarn 19 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion registriert. Unter ihnen sind neun Iraner, die zum Grossteil als Stipendiaten in Ungarn studieren, sowie ein britischer Staatsbürger.

Das ungarische Innenministerium kündigte am Freitag an, zwei iranische Studenten auszuweisen, bei denen das Virus diagnostiziert wurde. Sie hätten in einem Spital eine Quarantänestation ohne Erlaubnis und ohne Schutzkleidung verlassen, hiess es. Der Iran gehört zu den am meisten von der Viruserkrankung betroffenen Staaten.

Anfang März hatte Ungarn bereits seine Flüchtlingslager abgeriegelt - mit der Begründung, dass sich die ankommenden Asylsuchenden eventuell zuvor im Iran aufgehalten haben könnten.