Allein im Land Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Potsdam sagte. Zuvor waren bereits in Hamburg eine im Auto sitzende Frau sowie ein Lastwagenfahrer von Bäumen erschlagen worden.

"Das gesamte Land Brandenburg ist extrem betroffen", sagte der Polizeisprecher. Von 15 Uhr bis 18.30 Uhr habe es 500 Einsätze wegen des Orkantiefs gegeben.

Im Norden und Osten Deutschlands kam vielerorts der Verkehr zum Erliegen. Die Rettungskräfte forderten die Menschen auf, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben. Die Schäden dürften in die Millionenhöhe gehen.

An der Bundesstrasse B191 in Neu-Karstädt in Mecklenburg-Vorpommern durchschlug ein Baum das Führerhaus eines verfahrenden Lastwagens. Der Lastwagenfahrer habe dabei so schwerer Kopfverletzungen erlitten, dass der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte, sagte ein Polizeisprecher.

So heftig tobt «Xavier» in Berlin-Lichtenrade: