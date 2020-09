Papst-Appell zur Hilfe für Wiederaufbau im Libanon

Bei seiner ersten Generalaudienz mit Pilgern im Vatikan nach einer langen Corona-Pause bat er die Bewohner des Küstenstaats, die Hoffnung nicht zu verlieren. Auswandern sei der falsche Weg.

Bei einer Explosionskatastrophe in Beirut waren vor rund vier Wochen mehr als 180 Menschen gestorben und Tausende verletzt worden, Teile der Hauptstadt wurden zerstört.

Bei seiner Ansprache im Vatikan hielt das katholische Kirchenoberhaupt eine libanesische Flagge in Händen. "Ich rufe die Politiker und Religionsführer auf, sich ehrlich und transparent für den Wiederaufbau einzusetzen und keine persönlichen Interessen zu verfolgen", mahnte Franziskus die nationalen Eliten.

Er lud zu einem weltweiten Gebets- und Fastentag für den Libanon am Freitag ein. An dem Tag werde er seinen Kardinalstaatssekretär in den Libanon schicken. Franziskus hatte schon kurz nach der Explosion zu weltweiter Hilfe für das Krisenland im Nahen Osten mit einem starken christlichen Bevölkerungsanteil aufgerufen.