Der erste Besuch von Franziskus in Ägypten steht unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Erst Mitte April waren mehr als 40 Menschen bei zwei Anschlägen auf Kirchen im Norden des Landes umgekommen.

Der Besuch in der Hauptstadt Kairo wird sowohl politisch als auch in religiöser Hinsicht als schwierige Gratwanderung gewertet. Der Argentinier ist erst der zweite Papst der Neuzeit, der Ägypten besucht. Im Jahr 2000 war Papst Johannes Paul II. zum Berg Sinai gepilgert. Franziskus' Besuch hat das Motto "Papst des Friedens in einem Ägypten den Friedens".

Auf dem Programm stehen Treffen mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi und dem Grossimam der Al-Azhar-Universität, Ahmed Mohammed al-Tajjib, sowie eine internationale Friedenskonferenz in der wichtigsten Ausbildungsstätte des sunnitischen Islams. Zudem ist eine Begegnung mit dem Papst der koptischen Christen, Tawadros II., vorgesehen.