In der Nacht hatten die Streitkräfte Frankreichs, der USA und Grossbritanniens Ziele in Syrien mit Raketen attackiert. Der Minister drohte mit "einer weiteren Intervention", sollte es in Syrien erneut einen Chemiewaffenangriff geben.

"Hinsichtlich der chemischen Waffen gibt es eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf", sagte Le Drian. "Wenn sie überschritten wird, gibt es eine weitere Intervention."

Beweise für Giftgasangriff

Der Minister führte zudem aus, Frankreich verfüge über "verlässliche Informationen", dass die syrische Staatsführung hinter dem mutmasslichen Chemiewaffenangriff vom 7. April in der Stadt Duma stecke.

"Die von Frankreich und seinen Alliierten zusammengetragenen Elemente stellen ein ausreichendes Bündel an Beweisen dar, um die Verantwortung für die Chemieattacken vom 7. April dem syrischen Regime zuzuschreiben", heisst es in einer Analyse, die das Pariser Aussenministerium am Samstag veröffentlichte.

Bei dem Giftgasangriff auf die Stadt Duma in der Region Ost-Ghuta waren nach Angaben der syrischen Hilfsorganisation Weisshelme mindestens 42 Menschen getötet worden.

In dem Dokument heisst es, dass bislang keine Proben vom Ort des mutmasslichen Angriffs von Labors untersucht worden seien. Die französischen Geheimdienste hätten Zeugenaussagen und öffentlich verbreitete Fotos und Videos analysiert. Die dort sichtbaren Symptome der Opfer seien charakteristisch für einen Angriff mit chemischen Waffen.

Manipulation unwahrscheinlich

Die französischen Dienste schätzten eine Manipulation der seit dem 7. April massiv verbreiteten Bilder als nicht glaubwürdig ein - insbesondere weil die in dem Gebiet präsenten Gruppen nicht die Mittel hätten, um ein Kommunikationsmanöver dieser Grössenordnung durchzuführen. Ein Teil sei zudem von Quellen veröffentlicht worden, die üblicherweise als vertrauenswürdig gelten.

"Verlässliche Informationen" deuteten darauf hin, dass syrische Militärverantwortliche den Angriff koordiniert hätten, hiess es weiter. Seit 2012 sei es ein wiederkehrendes taktisches Schema der syrischen Streitkräfte, Chemiegifte vor allem bei Grossoffensiven in Stadtgebieten einzusetzen. Es gebe kein anderes plausibles Szenario als das einer Aktion der syrischen Streitkräfte im Rahmen ihrer Offensive gegen Rebellen in Ost-Ghuta.

Als Reaktion auf den Giftgasangriff hatten die Streitkräfte Frankreichs, der USA und Grossbritanniens in der Nacht Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen. Die Angriffe sind nach Angaben aus Paris in schneller und enger Zusammenarbeit beschlossen worden.

Man sei sich sehr schnell über die Ziele einig gewesen, hiess es am Samstag aus Diplomatenkreisen. Man habe sich auf Lager- und Produktionsstätten chemischer Waffen konzentriert, andere Ziele wie Flughäfen habe man nicht in Erwägung gezogen.

Russland, engster Verbündeter von Syriens Machthaber Baschar al-Assad, hat die Angriffe scharf verurteilt, eine Krisensitzung des Uno-Sicherheitsrates gefordert und mit "Konsequenzen" gedroht. Le Drian sagte, der für Ende Mai geplante Russland-Besuch von Staatschef Emmanuel Macron stehe nicht in Frage.