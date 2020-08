Parlamentsabgeordneter Erin O'Toole führt Kanadas Konservative an

Er wird Nachfolger von Andrew Scheer, der nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr seinen Rückzug angekündigt hatte.

O'Toole, der für einen Bezirk in der ostkanadischen Provinz Ontario im Parlament sitzt, bedankte sich via Kurznachrichtendienst Twitter und fügte hinzu: "Wir fangen gerade erst an." Eine Panne mit einer Auszählmaschine hatte das Wahlergebnis zuvor stundenlang verzögert.

Kanada brauche "weniger Justin Trudeau", sagte O'Toole - in Anspielung auf den Premierminister des Landes und dessen liberale Politik. Die konservative Partei werde den Wählern bessere Alternativen vorlegen. Trudeau regiert Kanada seit 2015 und war im vergangenen Jahr knapp wiedergewählt worden. Mehrere Skandale hatten sein Image zuletzt aber etwas angekratzt.