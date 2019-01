«Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen», sagte Guaidó während der Massenkundgebung in der Hauptstadt Caracas. Umgehend erkannten ihn die USA als den rechtmässigen Präsidenten Venezuelas an. Maduro kündigte daraufhin den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA an. Die Beziehungen Venezuelas zu den USA sind seit 1999 schwierig.

Die Proklamation Guaidós treibt den Konflikt mit der Regierung und die institutionelle Krise in Venezuela auf die Spitze. Das Oberste Gericht bezeichnete die Nationalversammlung als illegal. Es masse sich die «Funktionen der Regierung an». Die Richter riefen die Staatsanwaltschaft auf, «die Verantwortlichen» zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Regierung Guaidó in den kommenden Stunden festnehmen lassen wird.

Zehntausende gegen Maduro

Der 35-jährige Politiker der rechten Partei «Voluntad Popular» war bis vor kurzem noch fast unbekannt in Venezuela, aber er entpuppt sich zunehmend als die neue Führungsfigur der Opposition. Guaidó hat für 2019 den «Weg zum demokratischen Wechsel» ausgerufen. Erster Halt auf diesem Weg soll der Sturz von Maduro sein, gefolgt von der Bildung einer Übergangsregierung.

In allen grossen Städten Venezuelas gingen Zehntausende Menschen auf die Strasse, um gegen das Regime des linksnationalistischen Präsidenten Maduro zu protestieren. In Caracas säumten die Protestierer die grossen Verkehrsadern. Vereinzelt kam es zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Protestierer hielten Transparente mit der Aufschrift «Wir sind frei» und «Diese Regierung wird stürzen» in die Höhe. Auch Maduros Anhänger hatten zu einer Grosskundgebung aufgerufen. Der 23. Januar ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag 1958 der letzte venezolanische Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt wurde.

80 Prozent der Venezolaner sind gemäss Umfragen mit Maduro als Präsident unzufrieden. Dieser Wert ist überraschend niedrig, wenn man bedenkt, in welche Situation der Nachfolger und Ziehsohn des 2013 gestorbenen Hugo Chávez Venezuela geführt hat. Die Wirtschaftskraft des einst reichen Landes ist halbiert, es gibt weder Medikamente noch Nahrungsmittel. Das Geld ist nichts mehr wert, die Gewalt ist nirgends in Lateinamerika so schlimm wie in Venezuela. Das Land ist ein internationaler Sozialfall.

Startschuss zur neuen Runde des Ringens um die Macht war der 10. Januar, an dem sich Maduro für seine zweite Amtszeit vereidigen liess. Die Opposition und weite Teile des westlichen Auslandes – allen voran die EU, die USA und grosse Teile Lateinamerikas – erkennen die Vereidigung Maduros nicht an. Guaidó selbst bezeichnet Maduro als «Usurpator» der Macht und meint, laut Verfassung stünde ihm als Parlamentsvorsitzendem die «Übergangspräsidentschaft» zu.

Hoffnungsträger der Opposition

Am Ende der wochenlangen gewaltsamen Proteste gegen Maduro im Sommer 2017, mit über hundert Toten, hatte die Regierung die oppositionelle Nationalversammlung entmachtet und durch eine ihr getreue «Verfassunggebende Versammlung» ersetzt. Danach erschlaffte der Protest. Doch seither hat sich die Lage in dem südamerikanischen Land noch einmal so dramatisch verschlechtert, dass die Gegner des Regimes nun hoffen, die Bevölkerung erneut mobilisieren zu können. Dabei hilft auch, dass die Opposition plötzlich mit Guaidó ein neues, unverbrauchtes Gesicht hat. «Die Menschen sind frustriert und haben die immer gleichen Vertreter der Opposition satt, die im Kampf gegen die Regierung immer nur gescheitert sind», sagt die Politologin Margarita López Maya. Zudem gehört Guaidó nicht der Oligarchie des Landes an, gegen die viele Menschen genauso viele Vorbehalte hegen wie gegen die Chavisten.

Guaidó handelt so, als sei er als Vorsitzender der von der Opposition dominierten Nationalversammlung ein paralleler Machthaber zu Maduro und organisiert die in der Verfassung vorgesehenen «Cabildos abiertos», eine Art Strassenparlament, zu dessen Sitzungen in vielen Teilen des Landes die Menschen in den vergangenen Tagen in grosser Zahl geströmt sind. Dabei geht es weniger um konkrete Entscheidungsfindung als vielmehr darum, den Optimismus zu erneuern, die Menschen wieder aufzurütteln und zum Protest zu animieren. Dem Aufruf zur Demonstration folgten am Mittwoch deutlich mehr Menschen als erwartet.