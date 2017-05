Der neuen französischen Luxusautomarke DS ist ein Marketingcoup gelungen. Für seine Amtseinsetzung am 14. Mai fuhr der neue Präsident Emmanuel Macron mit einem speziell als Präsidentenauto hergerichteten SUV DS 7 Crossback die Champs Elysées hinunter. Das in der PSA-Fabrik bei Mühlhausen hergestellte Fahrzeug wurde blau gespritzt, erhielt die Aufschrift «République Française», eine Innenausstattung aus schwarzem Leder und ein Dach, das geöffnet werden kann. DS richtete das Auto her, bevor der Name des Präsidenten bekannt war. Am 14. Mai wussten die Verantwortlichen bis um 11.30 Uhr nicht, ob Macron das Fahrzeug als Präsidentenauto akzeptiert. Der DS 7 Crossback wurde auf dem Autosalon in Genf vorgestellt und kommt Anfang 2018 in den Handel. Die neue Marke, die zur Gruppe PSA gehört, will an die grossen Erfolge des Kultautos von 1955 anschliessen, das durch eine Hydropneumatik über dem Boden schwebte. Charles de Gaulle überlebte 1962 bei Paris ein Attentat, weil seine DS mit zwei platten Reifen auf den Felgen weiterfahren konnte. DS wird auf Französisch «déesse» ausgesprochen und bedeutet Göttin. (PSC)