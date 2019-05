Dies teilte die Allianz für Freiheit und Wandel am Freitag mit. Zudem würden Sitzblockaden in der Hauptstadt Khartum und in anderen Städten des Landes organisiert.

Wegen der ausbleibenden Fortschritte in den Gesprächen mit dem regierenden Militärrat sei der Aufruf zum "friedlichen Widerstand" unausweichlich, erklärte die Allianz weiter. Die Verhandlungen zwischen der Militärführung und der Opposition über eine Übergangsregierung waren am Montag erneut unterbrochen worden. Hauptstreitpunkt ist die Frage, ob ein Zivilist oder ein Armeevertreter das neue Gremium leiten soll.

Nach monatelangen Massenprotesten hatte die sudanesische Armee am 11. April den drei Jahrzehnte lang autoritär herrschenden Staatschef Omar al-Baschir gestürzt. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde zunächst ein Militärrat eingesetzt. Die Protestbewegung sieht in diesem Gremium jedoch eine Fortsetzung der Regierung Baschirs.

Mitte Mai einigen sich beide Seiten dann grundsätzlich auf einen gemeinsamen Übergangrat, der die Geschicke des Landes in den kommenden drei Jahren leiten soll. Zudem ist ein Parlament mit 300 Abgeordneten vorgesehen, die zu zwei Dritteln von der Protestbewegung ernannt werden sollen.