Die Proteste im Iran entwickeln sich zunehmend zu einem Machtkampf im Netz. Während sich die Demonstranten über das Internet organisieren, hat das Mullah-Regime den Zugang zu Messenger-Apps und Internetdiensten gesperrt. Die Frage ist: Wer sitzt am längeren Hebel?

Als 2009 nach den Präsidentschaftswahlen Hunderttausende Menschen auf die Strassen gingen und mit grünen Fahnen gegen die Manipulation und Korruption demonstrierten, wurde die Grüne Revolution auch als «Twitter-Revolution» bezeichnet. Der Kurznachrichtendienst spielte eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung des Protests. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Mark Pfeifle, notierte damals: «Ohne Twitter hätte sich das iranische Volk nicht ermächtigt und zuversichtlich gefühlt, für Demokratie und Freiheit aufzustehen.»

Heute bessere Netzabdeckung

Beobachter ziehen Parallelen zwischen den Protesten von damals und heute. Der zentrale Unterschied ist jedoch, dass das Land heute flächendeckend mit Internet versorgt ist und die Menschen Zugang zu sozialen Medien haben. 2009 besassen lediglich eine Million Iraner ein Smartphone. 2018 gibt es 48 Millionen Smartphone-Nutzer – die Hälfte der Bevölkerung. Das erhöht zum einen massiv den Aufwand, die Internetzensur aufrechtzuerhalten. Zum anderen ist es ein mächtiges Werkzeug in den Händen des Volkes.

Wegen der Zensur von Facebook und Twitter kommunizieren die Iraner bevorzugt über Instagram und die Messenger-App Telegram. Der Dienst ist im Iran vor allem aufgrund seiner Verschlüsselungsfunktion und Kompatibilität mit der persischen Schrift beliebt. Über Telegram lassen sich recht einfach Textnachrichten und Fotos verschicken. Der Dienst zählt im Iran rund 700 000 Nutzer. Journalisten und Organisationen nutzen die Messenger-App als Kommunikationswerkzeug. Die persische BBC-Ausgabe verbreitet News über Telegram und Instagram. Doch genau deshalb sind die Dienste dem Regime ein Dorn im Auge. Die iranischen Behörden haben den Zugang zu Telegram gesperrt. Lange Zeit hatte das Regime, das den Dienst selbst zur internen Kommunikation nutzte, einen Hands-off-Ansatz verfolgt. Doch nun scheinen die Mullahs in Teheran die Daumenschrauben anzuziehen.

Dem in Dubai ansässigen Messaging-Dienst und dessen russischen Chef Pavel Durov kommt eine Mittlerrolle in dem Konflikt zu. Im Juli 2017 wurde bekannt, dass Telegram ein sogenanntes Content Delivery Network, ein Netz regional verteilter und über das Internet verbundener Server, im Iran installierte. Spekulationen, wonach Telegram eigene Server im Iran platzieren würde, dementierte das Unternehmen. Eine solche Infrastruktur böte dem Iran einen Hebel, Einfluss auf den Kommunikationsverkehr zu nehmen. Internetaktivisten sind besorgt: Sie werten den Schritt als eine Kooperation zwischen Telegram und Teheran. Grund zur Sorge bereitet auch der Umstand, dass Telegram seinen Nutzern keine standardmässig eingestellte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet. Selbst wenn Nutzer die Funktion «geheime Chats» mit einem Selbstzerstörungsmodus für Nachrichten und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren, nutzen sie ein Verschlüsselungsprotokoll, das Kryptografie-Experten als unsicher bezeichneten. Diese Sicherheitslücke könnte das Einfallstor für staatliche Eingriffe sein.

Die Frage ist: Welche Position hat Telegram zu Teheran? Kurz vor dem Jahreswechsel gab der Messenger-Dienst dem Drängen der Regierung nach, die Protest-Plattform AmadNews zu sperren. In einem Blogpost betonte Telegram-Chef Durov die Neutralität seines Dienstes: «Wir scheren uns nicht darum, lokale Gesetze anzuwenden. Wir tragen lediglich Sorge dafür, dass wir unsere eigenen Regeln fair auf allen öffentlichen Contents anwenden.» Die Entscheidung, AmadNews abzuschalten, begründete er damit, dass der Nachrichtenkanal seine Abonnenten zur Gewalt aufrief. Die Opposition nimmt ihm diese Argumentation nicht ab. Was also tun?

Die populäre Alternative zu Telegram ist Signal – der Messenger-Dienst ist im Iran ebenfalls gesperrt, jedoch aus anderen Gründen: Die App basiert auf der Cloud-Computing-Plattform Google App Engine (GAE). Google hat im Zuge der US-Sanktionen gegen den Iran den Zugang in dem Land blockiert. Das heisst: Wo Google nicht unterstützt wird, funktioniert auch Signal nicht. Die Aktivisten suchen daher nach anderen Kommunikationswegen. Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen. Das Problem ist nur, dass sie nur von wenigen Leuten genutzt werden und ihr Mobilisierungspotenzial gering ist. Doch das ist der Trumpf in der Hand der Aktivisten. Das Internet lässt sich zwar drosseln, aber nicht kontrollieren. Je kleinteiliger und dezentraler der Protest im Netz wird, desto schwieriger wird es, diese Kommunikationsströme zu kontrollieren. Die Proteste werden nicht als «Telegram-Revolution» in die Geschichte eingehen. Doch die Aktivisten sitzen langfristig am längeren Hebel.