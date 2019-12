Putin und Selenski kamen, sprachen und standen still

Als ehemaliger TV-Star weiss Wolodimir Selenski um die Bedeutung von Mediensymbolen: Bei seiner Ankunft im Hof des Elysée-Palastes in Paris machte der ukrainische Präsident das Victory-Zeichen, als wäre schon die Abhaltung des Gipfels ein Erfolg. In Kiew hatte er erklärt, er würde sich sogar mit dem «kahlköpfigen Teufel» an einen Tisch setzen. Wladimir Putin lächelte dem 41-Jährigen indessen freundlich zu, als er sich erstmals überhaupt mit Selenski von Angesicht zu Angesichts unterhielt.

Wie ein Teufel, der den jungen Komödianten diplomatisch über den Tisch zu ziehen versucht, wirkte der Kremlchef nicht: Vielleicht hatte er auch einfach gemerkt, dass sein Gegenüber mit seiner frischen Art und einem Gefangenenaustausch im September bis in die russische Öffentlichkeit gepunktet hat.

Aber bei Putin weiss man nie. Angela Merkel und Emmanuel Macron erachteten es jedenfalls für besser, an dem ersten Direktaustausch zwischen dem Russen und dem Ukrainer persönlich teilzunehmen. Die Deutsche und der Franzose hatten das Treffen veranlasst, um das seit 2016 eingeschlafene «Normandie-Format» wiederzubeleben. Dieses diplomatische Quartett hatte ein Jahr zuvor schon das Abkommen von Minsk und zumindest einen – schlecht – eingehaltenen – Waffenstillstand ermöglicht.

Neue Enthüllungen schwächen Russland

Putin war aus einer Position der – nicht nur militärischen – Stärke nach Paris gereist. Er hatte nicht um das Treffen ersucht, sondern sich im Gegenteil mehrfach bitten lassen. Und er brachte in dem Machtpoker des Normandie-Quartetts wie üblich ein paar Trumpfkarten mit, zum Beispiel das Ende Jahr auslaufende Gas-Transit-Abkommen durch die Ukraine.

Der Kremlchef stand in Paris aber auch unter starkem Druck. Die Ermordung eines Georgiers in Berlin stimmte Merkel bei der Frage der Wirtschaftssanktionen bestimmt nicht gnädiger.

Und selbst der französische Präsident Macron, der von einer russisch-europäischen Partnerschaft träumt, hat mit Putin eine neue Rechnung offen: Am Sonntag enthüllte die Zeitung Le Monde, dass der russische Militärgeheimdienst GRU bei den Hackerangriffen auf den französischen Präsidentschaftskandidaten von 2017 zumindest die Finger im Spiel hatte.

Das waren nicht die besten Voraussetzungen für einen Durchbruch in der Ukraine-Krise, auch wenn Merkel sie gerne noch dem Ende ihrer Amtszeit befrieden würde. Ungelöst bleibt die gesamte Kernfrage um die sogenannte Steinmeier-Formel: Moskau will weiterhin zuerst Wahlen im Donbass, und zwar ohne Beteiligung ukrainischer Flüchtlinge, Parteien und Medien. Kiew verlangt dagegen zuerst die Sicherung seiner Grenze mit Russland.

Deutsche und französische Diplomaten arbeiteten deshalb am Montagabend auf eine Schlusserklärung hin, die zumindest eine Einigung in Nebenfragen enthalten sollte. Der Versuch, die Dynamik der Selenski-Wahl auszunützen und das Normandie-Format neu zu lancieren, wirkte allerdings reichlich bemüht.

Mehr als 13000 Tote im andauernden Konflikt

Das eigentliche Resultat des neuen Vierer-Gipfels lag vielleicht in der Bestätigung eines ernüchternden Befundes: Solange Russland keine Anstalten macht, die Souveränität des Nachbarlandes zu respektieren und eine politische Lösung des Konfliktes zu akzeptieren, scheinen alle deutsch-französischen Bemühungen vergeblich.

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas hatte am Sonntag Putin mit deutlichen Worten aufgefordert, die dargebotene Hand Selenskis anzunehmen. Der Ukrainer habe «erste Schritte» getan, um den Konflikt zu deblockieren. Eine Antwort blieb Putin auch an dem Pariser Gipfeltreffen schuldig.

Eine Lösung des Konflikts bleibt indes dringend. Bislang verloren rund 13000 Menschen ihr Leben.