Wegen zunehmender Spannungen zwischen Russland und dem Westen bringt der ukrainische Aussenminister Pawlo Klimkin Sanktionen gegen den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ins Spiel. «Es ist wichtig, dass es Sanktionen nicht nur gegen russische Regierungsmitglieder und russische Staatsunternehmen gibt, sondern auch gegen diejenigen, die im Ausland Putins Projekte vorantreiben», sagte der ukrainische Aussenminister in einem Interview mit der «Bild». «Gerhard Schröder ist für Putin weltweit der wichtigste Lobbyist. Es sollte deshalb geprüft werden, wie die EU hier handeln kann.»

Die Kritik aus der Ukraine an dem eben erst im Amt bestätigten Machthaber im Kreml kommt nicht überraschend. Seit der Krim-Annexion vor vier Jahren durch Russland und dem in der Ostukraine tobenden Bürgerkrieg ist das Verhältnis zwischen Kiew und Moskau auf dem Tiefpunkt. Klimkins Vorwürfe an die Adresse des deutschen Altkanzlers, dieser sei gewissermassen Putins Sprachrohr, sind dabei nicht völlig aus der Luft gegriffen. Der SPD-Politiker unterhält engste Verbindungen nach Russland, Schröders Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt als eng und freundschaftlich. Kurz nach Ende seiner Kanzlerschaft 2005 wechselte Schröder zu dem Unternehmen Nord Stream AG mit Sitz in Zug. Die Mehrheit am Unternehmen hält der staatlich-russische Energiekonzern Gazprom. Ausserdem wurde Gerhard Schröder 2017 Aufsichtsratschef des russischen Energiekonzerns Rosneft, an dem der russische Staat ebenfalls eine Mehrheit hält. Nach der Krim-Annexion durch Moskau verhängten die USA gegen Rosneft-Geschäftsführer Igor Setschin, ein enger Vertrauter von Wladimir Putin, ein Einreiseverbot und sperrten dessen US-Konten. Dass der Rosneft-Chefkontrolleur Schröder hingegen ohne Sanktionen davonkommt, erstaunt auch die US-Zeitung «Wall Street Journal». Die renommierte Zeitung bezeichnet den 73-jährigen Altkanzler, ähnlich wie Klimkin, als «wichtigster Oligarch Putins» und sieht in Schröder «Putins trojanisches Pferd». Die unkritische Nähe des Altkanzlers zu Moskau und Schröders Aufrufe, die Sanktionen gegen Russland zu lockern, verärgerten im Bundestagswahlkampf zuletzt auch die SPD.

Kritik an Schröders Rolle

Trotz der in Deutschland weitherum zu vernehmenden scharfen Kritik an der Rolle Schröders sieht die Bundesregierung davon ab, mit Sanktionen gegen ihren ehemaligen Kanzler vorzugehen. «Die Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin sieht keine Veranlassung, Überlegungen dieser Art anzustellen», sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert auf eine entsprechende Frage gestern in Berlin. Zuvor bezeichnete der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok Schröders Engagement für russische Konzerne als einen Skandal. «Es ist erstaunlich, dass das bislang noch ohne Konsequenzen in der öffentlichen Diskussion geblieben ist.» Auch der vormalige Präsident der Grünen, Cem Özdemir, holte zu scharfer Kritik aus. Ein früherer deutscher Bundeskanzler habe «auf der Gehaltsliste eines autoritären Herrschers wie Putin nichts verloren», so Özdemir. Putin wolle «Europa spalten und schwächen», so der Grünen-Politiker weiter. Die SPD solle auf Distanz zu Schröder gehen. «Wer Schröder bucht, muss wissen, dass er ein Putin-Sprachrohr bekommt.»

Der neue SPD-Aussenminister Heiko Maas hat sich zu der Causa Schröder nicht geäussert. Auch der kritisierte Altkanzler selbst hielt sich gestern bedeckt. In einem Interview mit der Wochenzeitung «Die Zeit» im vergangenen Jahr rechtfertigte Schröder seine Rolle bei russischen Konzernen, die er als Privatsache bezeichnet. Er wolle zum deutsch-russischen Verständnis beitragen, betont der Altkanzler immer wieder. Dafür lasse er sich aber für keine Interessen einspannen. «Ich lasse mich nicht instrumentalisieren», sagte Schröder.