Rechte Gefahr für Matteo Salvini und neue Anti-Mafia-Allianz sorgen für Spannung bei den Regionalwahlen

Die Sache scheint gelaufen: In Umfragen geben fast 80 Prozent der Italiener an, am Sonntag der vorgesehenen Verkleinerung des Parlamentes zuzustimmen. Die Zahl der Abgeordneten in der grossen Kammer soll von 630 auf 400, jene der Senatoren in der kleinen Kammer von 315 auf 200 reduziert werden. Dass das Anliegen – ein Wahlversprechen der Fünf-Sterne-Protestbewegung – auf so viel Zustimmung stösst, zeigt, wie schlecht der Ruf der Politiker in Italien noch immer ist. Für viele sind die Parlamentarier der Inbegriff für Arroganz, Ineffizienz und – wegen ihrer hohen Entschädigungen – für parasitäres Verhalten auf Kosten der Steuerzahler.

Tatsächlich leistet sich Italien, das Land mit der dritthöchsten Staatsverschuldung der Welt, die grosszügigsten Politikerlöhne Europas: Die Abgeordneten in der grossen Kammer, die «onorevoli» («Ehrenwerten»), kommen auf rund 14000 Euro monatlich, die 315 «senatori» werden sogar mit 15000 Euro vergütet. «Am Wochenende kann sich das italienische Volk seine Macht wieder aneignen, indem es die Dinosaurier zurück in den Jurassic Park jagt», tönte Fünf-Sterne-Chef Beppe Grillo in diesen Tagen auf seinem Blog. Für den 72-jährigen Ex-Komiker war die «Kaste» der Berufspolitiker schon immer das liebste Feindbild: «Die Parteien sind das Krebsgeschwür unserer Demokratie», betont der Messias der italienischen Wutbürger.

Die Befürworter der Verfassungsreform rechnen vor, dass der Staat durch die Verkleinerung des Parlaments jedes Jahr rund 500 Millionen Euro einsparen würde (die Kritiker sagen, es wären höchstens 57 Millionen pro Jahr). Ausserdem arbeite ein kleineres Parlament effizienter: Die Diskussionen in den Kammern würden verkürzt. Die verflixten fixen Listen Alle grossen Parteien tragen das Anliegen mit. Doch das Unbehagen ist gross, denn die Verkleinerung des Parlaments würde mehr Probleme schaffen, als sie löst. Denn für die – nicht zu leugnende – Ineffizienz der italienischen Volksvertreter ist nicht deren Zahl verantwortlich, sondern deren Qualität: Sie werden den Wählern von den Parteien auf blockierten Listen präsentiert, auf welche die Parteiführer in der Regel nicht die fähigsten Kandidaten setzen, sondern die treuesten und beeinflussbarsten.

Eine gleichzeitige Reform des Wahlrechts hätte zumindest teilweise Abhilfe schaffen können, blieb aber aus. Und: Weil künftig weniger Sitze im Parlament zu verteilen sind und die Wahlkreise dadurch grösser werden, werden die nationalen Politiker ihre Wähler künftig noch schlechter repräsentieren als zuvor. Ein weiteres Problem bleibt: Italien verfügt über zwei Parlamentskammern mit identischen Funktionen. Das bedeutet, dass jedes Gesetz mindestens zweimal beraten werden muss – und wenn eine Kammer auch nur ein einziges Komma ändert, muss die andere das Gesetz erneut beraten. Auch daran wird vorerst nichts geändert. (dsr)