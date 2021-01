Roger Schawinski würdigt den berühmtesten Interviewer der Welt: «Larry King war der Grösste»

Er selbst bezeichnete sich nicht als Journalist, obwohl er oft News lieferte, so etwa als Ross Perot 1992 seine Präsidentschaftskandidatur in seiner Sendung ankündigte (Perot trat gegen den Demokraten Bill Clinton und den Republikaner George Bush an). Larry King bereitete sich nie auf seine Sendungen vor. Dies würde ihm seine Spontaneität nehmen, erklärte er.

Die Interviews waren spontan und kaum vorbereitet

Wenn er den Autor eines neuen Buches einlud, fragte er diesen vor laufender Kamera, worüber er denn geschrieben hat, weil er sich natürlich nicht eingelesen hatte. Seine Fragen waren bewusst kurz gehalten, und die am häufigsten gestellte lautete: «Warum?» Auf diese Weise ergaben sich angenehme, interessante und oft auch humorvolle Gespräche.

Bald zog er von der Ostküste nach Los Angeles, wo er alle grossen Hollywood-Stars vor der Türe hatte, von denen er selbst die schwierigsten ins Studio bekam. Der alternde Marlon Brando war so von Larry King angetan, dass er ihn vor laufender Kamera auf die Lippen küsste, was einen kleineren Skandal auslöste.

Keine Scheu vor boulevardesken Abgründen

Zudem hatte er alle Präsidenten seit Richard Nixon in seiner Sendung, aber auch UFO-Fans, Verschwörungstheoretiker, Mörder und hie und da auch ein spiritistisches Medium. Vor boulevardesken Abgründen hatte er keine Scheu. Legendär wurde etwa seine Interview-Kaskade zum Jahrhundertprozess von O.J. Simpson im Jahr 1995, über den er beinahe täglich das Neueste und Sensationellste berichtete.