«Schlimmer als das Corona-Virus»: Leere Regale in den Läden – doch eine Pasta-Sorte bleibt liegen

Italien liebt seine Pasta. Keine Mahlzeit ohne Spaghetti al Pomodoro, Fusilli al Ragu' oder Tagliatelle alla Bolognese. Italien versteht bei Pasta keinen Spass – auch in Zeiten des Corona-Virus nicht. Das beweist ein Tweet des Users diodeglizilla, der bis am Dienstag 15'863 Likes und 419 Kommentare generiert hat, und fast 3000 Mal geteilt wurde.

Doch was ist passiert?

«Das absolute Böse»

In Italien sind bis am Dienstag sieben Personen am Corona-Virus gestorben, über 200 Menschen haben sich infiziert. Aus Angst haben zahlreiche Italienerinnen und Italiener die Geschäfte gestürmt und Lebensmittel gehamstert.