Schlimmer Verdacht in Spanien: Liess man Altersheimbewohner bewusst am Coronavirus sterben?

«Unser Schmerz sitzt so tief. Wir konnten uns nicht einmal von unseren Eltern verabschieden», sagt Almudena Ariza mit gebrochener Stimme. Es ging alles so schnell. Innerhalb von vier Tagen verloren die 52-jährige Spanierin und ihre zwei Schwestern beide Eltern. Sie starben an Covid-19.

Alfonso (87) und Cesárea (85) lebten im Madrider Altersheim Caser de La Moraleja. Mitte März breitete sich das Coronavirus vor allem in den 700 Seniorenheimen der spanischen Hauptstadt wie ein Lauffeuer aus. Am 20. März zeigte auch ihr Vater erste Symptome, zwei Tage später ihre Mutter. «Verzweifelt versuchten wir, mit unseren Eltern per Telefon zu sprechen. Doch wir kamen nicht zu ihnen durch. Es herrschte absolutes Chaos», sagt Almudena.

Der Gesundheitszustand der beiden verschlechterte sich schnell. «Doch wie uns die Heimleitung mitteilte, weigerte sich das zuständige Krankenhaus Infanta Sofía, die beiden aufzunehmen», versichert Almudena. Von den Pflegern bekamen sie Paracetamol und Morphium gegen die Schmerzen. Beatmungsgeräte gab es nicht. Am 25. März starb Alfonso. Damit seine Frau nicht mitbekommt, wie Alfonso aus dem Zimmer gebracht wird, wurde sie sediert. Drei Tage später war Cesárea selber tot.

«Meine Eltern haben so einen Tod nicht verdient»

«Die beiden waren alt, litten an Demenz. Mein Vater hatte Herzbeschwerden. Ich verstehe, dass das Krankenhaus zum Höhepunkt der Pandemie jüngere Patienten mit besseren Überlebenschancen priorisierte. Aber meine Eltern haben so einen Tod nicht verdient. Auch sie hatten ein Recht, medizinisch versorgt zu werden», stellt Almudena klar.

Mit ihren Schwestern hat sie Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung gegen die Madrider Gesundheitsbehörden und das Altersheim gestellt. Ihr Fall ist kein Einzelfall. Bereits an die 4000 Familien von an Covid-19 verstorbenen Altersheimbewohnern haben ähnliche gerichtliche Schritte in die Wege geleitet. Denn ein genereller Verdacht erhärtet sich: Liess man in Spanien Altersheimbewohner etwa bewusst am Coronavirus sterben?