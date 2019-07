Aus dem Abendessen wurde ein Frühstück: Die ganze Nacht hindurch verhandelten die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel über die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zuerst in grosser Runde, später bilateral und in kleineren Gruppen. Damit droht das Gipfeltreffen sogar den Marathon-Gipfel auf dem Höhepunkt der Griechenlandkrise im Juli 2015 zu übertreffen.

Eine Kompromisslösung um den Niederländer Frans Timmermans als Juncker-Nachfolger ist bislang noch nicht durchgekommen – aber weiterhin auf dem Tisch, wie es aus Diplomaten-Kreisen heisst.

Die unter Journalisten und Diplomaten bereits «Sushi-Deal» genannte Lösung wurde am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem niederländischen Premier Mark Rutte und dem Spanier Pedro Sanchez vereinbart. Zentral war Merkels Einsicht, dass ihr Kandidat, der bayrische EU-Abgeordnete Manfred Weber, weder eine Mehrheit unter den Staats- und Regierungschefs noch im EU-Parlament finden kann. Das Nachrichtenportal «Politico» berichtet, als Erfinder des Deals habe der ehemalige SPD-Chef und ex-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz im Hintergrund die Fäden gezogen.

Eine Wahl Timmermans, der als Sozialdemokrat der zweitstärksten Fraktion im EU-Parlament angehört, würde es erlauben, das sogenannte «Spitzenkandidaten-System» zu retten. Dieses besagt, dass der künftige EU-Kommissionspräsident als Aushängeschild einer Partei in die EU-Wahl gezogen sein muss. Im besten Fall macht jener Spitzenkandidat das Rennen, dessen Partei die EU-Wahl gewinnt.

Teil des «Sushi-Deals» ist auch, dass Manfred Weber zum Präsident des EU-Parlaments gewählt würde oder einen bedeutenden Posten in der EU-Kommission erhält, zum Beispiel jenen des EU-Vize-Chefs. Gemäss Medienberichten habe Weber bereits zugestimmt. Allerdings brandete gestern Abend offener Widerstand aus den Reihen von Webers und Merkels eigener Partei der Europäischen Christdemokraten (EVP) auf. Unter anderem die Regierungschefs Irlands, Kroatiens, Bulgariens und Ungarns sollen betont haben, die EVP dürfe das Amt des Kommissionspräsidenten nicht den Sozialdemokraten überlassen. Ausserdem haben Polen, Ungarn und eine Reihe weiterer ost- und zentraleuropäischer Staaten grundsätzlich etwas gegen Timmermans, weil er als EU-Kommissar gegen deren umstrittenen Justizreformen vorging. Timmermans sei kein Kompromisskandidat, sondern einer, der Europa «tief spaltet», sagte der polnische Premier Mateusz Morawiecki.

EU-Ratspräsident Donald Tusk testete deshalb im Verlauf der Nacht einige weitere Namen aus der christlichdemokratischen EVP. Laut Diplomatenkreisen waren darunter Brexit-Chefverhandler Michel Barnier, die gegenwärtige Weltbank-Vorsitzende Kristalina Georgiewa aus Bulgarien sowie den irischen Regierungschef Leo Varadkar. Bis jetzt konnten aber auch diese Kandidaten nicht den Durchbruch bringen.

Kurz nach 9 Uhr machten die Staats- und Regierungschefs nochmals Pause von ihrer Sitzung zu 28 um abermals bilateral und in kleineren Gruppen zu sprechen. Auf die Frage, wie lange die Gespräche noch weitergehen können, hiess es aus Diplomatenkreisen: «Theoretisch den ganzen Tag». Und es spricht Einiges dafür, dass die EU-Chefs diesmal zu einem Ergebnis kommen wollen und die Entscheidung nicht nochmals vertagen. Nach so vielen Stunden wäre es doch eine arge Blamage.