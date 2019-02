MEHR «INTERNATIONAL» Europäische und südamerikanische Länder fordern freie Wahlen in Venezuela Link zum Artikel Schon wieder: Schweizer Handgranaten in den Händen von Islamisten – dieses … Link zum Artikel Neuer Oberherr über Mueller-Untersuchung – Trumps Justizminister-Kandidat … Link zum Artikel Uno-Expertin: Mord an Khashoggi von Vertretern Saudi-Arabiens «geplant und … Link zum Artikel Erneut tauchen Bilder von Schweizer Waffen in einem Bürgerkrieg auf: Dieses Mal handelt es sich um Handgranaten vom Typ HG 85 des Schweizer Rüstungsunternehmens Ruag, das sich im Besitz der Eidgenossenschaft befindet.