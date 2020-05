Schusswechsel in Grenzregion zwischen Nordkorea und Südkorea

Dies berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf Südkoreas Vereinigten Generalstab. Die ersten Schüsse hätten die Wache in der Grenzstadt Cheorwon am Morgen getroffen. Es seien zunächst keine Toten oder Verletzten oder andere Schäden gemeldet worden.

Die Entmilitarisierte Zone (DMZ) trennt Süd- und Nordkorea seit ihrem Bruderkrieg (1950-53) auf vier Kilometern Breite und etwa 250 Kilometern Länge. Zu einem Friedensschluss ist es nie gekommen. Völkerrechtlich befinden sich die beiden Staaten auf der koreanischen Halbinsel noch im Kriegszustand. Die Schweiz wacht unter anderen über die Situation in der Region.