Schweizer in Malmö: «Es warten alle nur darauf, dass Schweden bachab geht»

Die Corona-Fallzahlen in Schweden sind alarmierend. Wie erlebst du das?

Es ist total logisch, dass die Zahlen jetzt in die Höhe schnellen. Denn bis vor kurzem wurden in Schweden praktisch keine Corona-Tests durchgeführt. Das habe ich selbst miterlebt: Ein guter Freund von mir fühlte sich sehr krank. Der Mitdreissiger konnte kaum mehr gehen, weil er starke Atembeschwerden hatte. Kurz vor der Notaufnahme ist er dann fast zusammengeklappt. Die Ärzte machten aber keinen Corona-Test, weil er nicht zur Risikogruppe gehört. «Rufen Sie eine Ambulanz, wenn es schlimmer wird», sagten sie ihm und schickten ihn nach Hause. Der starke Anstieg der Zahlen bedeutet also nicht wirklich viel. Wir halten uns weiter weiter brav an die Hygiene-Regeln. Sonst kann man nicht viel machen.

Mit der eigenwilligen Corona-Strategie geht Schweden einen Sonderweg. Bei uns sind die Fallzahlen im Keller und Normalität kehrt ein. Bist du neidisch auf die Schweiz?

Neidisch? Im Gegenteil! Es warten doch einfach alle nur darauf, dass Schweden jetzt den Bach runtergeht. Hier haben wir eine Regierung, die Corona nicht nur als gesundheitliches, sondern vielmehr als soziales und wirtschaftliches Problem sieht und dementsprechend handelt. Ich masse mir aber nicht an, zu beurteilen, ob dies der richtige Weg ist. Das werden wir in einigen Monaten sehen.

Im Gegensatz zu den Schweizern können die Schweden aber in Europa nicht frei herumreisen. Also nicht einfach zum Shoppen von Malmö ins dänische Kopenhagen fahren. Wie fühlt sich das an?

In Tat und Wahrheit ist es so: Wir dürfen einfach nicht als Tagestouristen nach Dänemark einreisen. Zur Arbeit oder Durchreise aber schon. Das ist eigentlich identisch mit den Einreisebeschränkungen für andere Europäer. Aber gerade für die Leute hier in Malmö ist es schon speziell. Es ist heftig, dass die Verbindung über die berühmte Brücke nach Kopenhagen an sich gekappt ist. Beide Städte haben normalerweise eine sehr enge Bindung, es ist eine echte «Bromance». Inzwischen ist es für uns aber immerhin wieder möglich, vom Flughafen Kastrup in Kopenhagen abzufliegen. Das ist wichtig, weil es «mein» Flughafen ist. Ich möchte nicht für meine Businesstrips via Stockholm reisen müssen.