Er sei untröstlich, sagt der Mann, aber das Besuchszentrum sei heute geschlossen – weil auch das Innenministerium, das für die Finanzierung des National Park Service verantwortlich ist, vom «Shutdown» in Washington betroffen sei. «Sie haben es sicherlich bereits gehört», sagt der Mann. Leider sei es dem Parlament in Washington bis am Freitagabend nicht gelungen, einen neuen Ausgabenbeschluss für sämtliche Dienststellen der Bundesregierung zu verabschieden.

Und ja, von diesem «Shutdown» seien alle Teile des Besuchszentrums betroffen, in dem an normalen Tagen an einige entscheidende Schlachten des Amerikanischen Bürgerkriegs (1861–1865) erinnert wird, die in der Umgebung der Kleinstadt Fredericksburg (Virginia) mehr als 15000 Todesopfer forderten. Will heissen: Selbst die Toiletten sind geschlossen.