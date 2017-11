Herr Stegner, wie soll die SPD auf das Angebot der Kanzlerin reagieren, mit ihr über die Möglichkeit einer Grossen Koalition zu sprechen?

Ralf Stegner: Die Situation, die wir jetzt haben, ist ja dadurch entstanden, dass die Kanzlerin in ihren Verhandlungen über ein «Jamaika»-Bündnis krachend gescheitert ist. Deswegen müssen nun alle demokratischen Kräfte miteinander sprechen – das gilt auch für die SPD. Das versteht sich von selbst und deshalb verweigern wir uns dem auch nicht.

Sie schliessen die Neuauflage der Grossen Koalition nun doch nicht aus? Ihr Parteichef Martin Schulz hat noch diese Woche betont, eine GroKo käme für die SPD nicht infrage.

Wir wollen nach wie vor weder eine Grosse Koalition noch rasche Neuwahlen. Letzteres, finde ich, kann man nicht wollen. Schliesslich wollen wir den Bürgern nicht erzählen: Nun wird so lange gewählt, bis das Ergebnis passt. Und zur Neuauflage der Grossen Koalition: Wir haben schon am Tag der Bundestagswahl gesagt, dass ein Stimmverlust von zwölf Prozent für die beiden Parteien der Grossen Koalition eine klare Absage der Wähler an ein «Weiter-so» ist. Aber zwischen Neuwahlen und Grosser Koalition gibt es ja noch andere Möglichkeiten, über die man reden muss.