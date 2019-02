Peinlich, peinlich: Olly Robbins, der Kabinettschef der britischen Premierministerin Theresa May, hat diese Woche einen schweren Anfängerfehler begangen. Beim Schlummertrunk in der Bar seines Brüsseler Hotels erzählte er zwei Mitarbeitern vom geheimen Plan, wie seine Chefin den umstrittenen Brexit-Deal doch noch durchs Parlament bringen will.

Dumm nur, dass ein Journalist des britischen TV-Senders ITV ebenfalls im selben Hotel nächtigte und die Unterhaltung per Zufall mithören konnte. Am nächsten Tag stand alles in der Presse.

Dabei sollte Robbins doch wissen, dass man gerade in Brüssel doppelt aufpassen muss. Nicht nur, dass von den rund 1200 akkreditierten Journalisten praktisch immer irgendwo einer herumschleicht. Vielmehr ist es ein offenes Geheimnis, dass es in der belgischen Hauptstadt von nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffern nur so wimmelt.