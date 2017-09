Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag in Köln der Entführung und Ermordung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch die terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) vor 40 Jahren gedacht. Er legte am Gedenkkreuz in Köln-Braunsfeld einen Kranz nieder.