In einer repräsentativen Erhebung für Australiens Menschenrechtskommission (AHRC) gaben 51 Prozent an, mindestens einmal sexuell belästigt geworden zu sein, wie die Kommission am Dienstag mitteilte. Bei Studentinnen ist die Gefahr demnach doppelt so gross wie bei männlichen Studenten.

Der Studie zufolge kommt sexuelle Belästigung sowohl in den Hörsälen als auch auf dem Campus, bei Festen oder in Wohnheimen vor. "In überwältigender Zahl sind die Täter Männer", heisst es darin.

Oft kennen sich Täter und Opfer bereits. An Australiens Universitäten studieren auch mehr als eine halbe Million Ausländer, vor allem aus asiatischen Ländern. Für Australiens Wirtschaft ist der Bildungssektor ein Milliardenmarkt und wichtige Einnahmequelle.