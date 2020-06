Syriens Aussenminister: USA wollen Syrer mit Sanktionen aushungern

Syriens Regierung hat den USA vorgeworfen, die Menschen in dem Bürgerkriegsland mit neuen Sanktionen aushungern zu wollen. Es handele sich um den Versuch, die Lebensgrundlagen der Syrer direkt zu treffen, sagte der syrische Aussenminister Walid al-Muallim am Dienstag vor Journalisten in Damaskus.