Demnach soll es mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Die Agentur berief sich auf Armeekreise, nannte aber keine konkrete Zahl. Die syrische Flugabwehr habe acht Raketen abgeschossen.

In den Berichten waren zunächst die USA verdächtigt worden, für den Angriff verantwortlich zu sein. Später wurde nicht mehr auf die USA Bezug genommen. Das Pentagon bestätigte eine Beteiligung nicht. "Wir haben nichts zu bestätigen", sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Trump warnte Damaskus

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf einen mutmasslichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" dafür bezahlen, warnte Trump am Sonntag.

Wie das Weisse Haus am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mitteilte, sprachen sich Trump und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron in einem Telefonat für eine "starke gemeinsame Reaktion" auf die "schrecklichen Chemiewaffenangriffe" aus. Die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad müsse für "ihre anhaltenden Menschenrechtsverstösse zur Verantwortung gezogen" werden.