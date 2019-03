Ein Terrorist hat Facebook dazu genutzt, um ein Attentat mit Dutzenden Toten live ins Internet zu streamen. Handelt es sich dabei um eine Zäsur? Das kann man schon so sehen. Wobei es nicht überraschen darf, dass das passiert ist. Ich habe eigentlich befürchtet, dass das schon viel früher geschehen wird. Sobald die technischen Möglichkeiten bereitstehen, werden sie auch missbraucht. So gab es bereits mehrere Livestreams von Selbstmorden auf Facebook. Es ist aber neu, dass ein Terrorist diese Funktion zur Inszenierung eines Attentats mit Dutzenden Toten nutzt, und das dann technisch in dieser «Perfektion» umsetzt. Man sieht und hört den Täter und die Opfer bei dieser abscheulichen Tat. Warum filmt ein Terrorist seine Tat und streamt sie live ins Internet? Das scheint alles sehr strategisch geplant gewesen zu sein. Es macht den Eindruck, dass der Täter sich bewusst überlegt hat, wie er am meisten Aufmerksamkeit generieren kann und entsprechend gehandelt hat. Natürlich wollte sich der Täter so auch verewigen. Er will seinem Publikum sagen: Schaut her, das bin ich, das mache ich. Und natürlich möchte er damit Nachahmer zu ähnlichen Taten animieren.

Zur Person: Stephan Humer Der Soziologe und Informatiker ist Vorsitzender des Netzwerks Terrorismusforschung und Professor für Digitale Innovation und Methodenlehre an der Hochschule Fresenius in Berlin. Zu seinen Schwerpunktthemen gehört unter anderem Verbreitung und Bekämpfung von Terrorismus im Internet. Humer ist 41 Jahre alt und lebt in Berlin.

Funktioniert das? In dem Moment bekam der Täter vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit, wie er gerne wollte. Doch die Videos kursieren danach ja online. Seine Tat wird also noch lange zu sehen sein. Beängstigend ist ja auch die Inszenierung. So hört man während der Tat Marschmusik. Der Täter muss einen Lautsprecher bei sich getragen haben. Genau. Auch hier hat der Täter bereits bei der Planung an die mediale Verbreitung gedacht. Die Musik soll medial unterstreichen, wer hier zur Tat schreitet. Auf den gängigen Portalen findet man das Video nicht mehr. Haben diese aus ähnlichen Fällen in der Vergangenheit gelernt und gehen beim Löschen vehementer vor. Ja, es hat sich schon was getan. In den USA wurden Internet-Plattformen wie Twitter und Facebook stärker in die Pflicht genommen, dass Videos mit realer Gewalt oder Propaganda für Terrororganisationen schneller gelöscht werden oder gar nicht verbreitet werden können. Auslöser war vor allem der Kampf gegen den sogenannten «Islamischen Staat». Die Mechanismen wirken aber auch hier. Man reagiert schneller. Dennoch findet man natürlich das Video noch immer im Netz, wenn man ein bisschen technisches Know-how hat. Es wird immer jemanden geben, der es verbreitet. Das Bedürfnis der Menschen, sich solche Videos anzusehen, lässt sich nicht ausrotten.

Darf man sich ein solches Video anschauen? Man kann es, sollte es aber nicht. Moralisch sollte es viel stärker verurteilt werden, das Video anzuschauen. Ich kann aber aus psychologischer Sicht durchaus nachvollziehen, dass jemand sich das Video anschaut. Es geht um Selbstvergewisserung, was ein sehr natürliches Anliegen ist. Man will wissen, wie das aussieht, was mir passieren könnte. Die normale Reaktion auf dieses Video ist natürlich Ekel und Abneigung. Dass Menschen sich das trotzdem ansehen wollen und ansehen werden, mag archaisch sein, sitzt aber tief in uns drin – damit müssen wir leben. Einfach so verbreiten darf man die Videos aber unter keinen Umständen, da man dann den Tätern ganz konkret hilft. Nun kann man terroristische Attentate live im Internet miterleben. Eine beängstigende Entwicklung. Das geht Hand in Hand mit der technischen Entwicklung. Um Aufmerksamkeit zu generieren braucht man keine Medienhäuser oder TV-Anstalten mehr, welche die Botschaft verbreiten. Jedes Individuum kann übers Internet theoretisch Milliarden von Menschen erreichen. Das gilt auch für Terroristen. Damit muss man Leben lernen. Es geht darum, resilienter zu werden. Man nimmt zur Kenntnis, dass es solche Inhalte gibt, verzichtet aber freiwillig darauf, sie anzuschauen. Früher konnte man nur sehen, was man vorgesetzt bekam. Diese Inhalte waren aber stark gefiltert. Nun kann der Konsument theoretisch alles sehen, ist aber selber für die Filterfunktion zuständig. Das birgt auch Verantwortung, die man wahrnehmen muss. Sollte man Facebook und Youtube nicht mehr in die Pflicht nehmen und die Funktion von Live-Streams verbieten? Man kann natürlich nach jedem Vorfall den grossen Rundumschlag vornehmen und alles, was irgendwie beteiligt war, verbieten: die Musik, die der Täter abspielte, die Livestream-Funktion, die er nutzte ... doch das wäre nicht nur ein politisches Armutszeugnis, sondern auch sinnlos. Die Erfindungen sind in der Welt und sie bewirken ja auch weit überwiegend Gutes. Technische und rechtliche Ansätze sind da nachrangig, weil sie ohnehin keine finale Lösung bieten. Bilder vom terroristischen Anschlag in Christchurch:

1 / 25 Vollbild