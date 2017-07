Laufen oder verstecken, das ist die Devise. Wer plötzlich Schüsse hört – in der Lobby, am Pool oder im Hotelzimmer, der soll sofort flüchten. Vorausgesetzt, der Weg ist frei.

«Das ist die beste Option», heisst es in einem Video, das die britische Anti-Terror-Polizei in Zusammenarbeit mit dem auswärtigen Amt und der Vereinigung britischer Reiseanbieter veröffentlicht hat.

Das Video geht ganz schön unter die Haut und macht alles andere als Lust auf Ferien. «Attacken mit Schuss- und anderen Waffen sind glücklicherweise selten – wer aber weiss, wie in diesem Fall zu reagieren ist, kann sich und andere Leben retten», heisst es im Video. Der gut viereinhalb Minuten lange Film soll zeigen, was es heisst, richtig zu reagieren.

Abschliessen und verbarrikadieren

Wer nicht rennen kann, der soll sich an die zweite Devise halten: verstecken. Und zwar am besten in einem Raum, der sich abschliessen oder verbarrikadieren lässt, weit weg von der Türe.

Dann gilt es, ruhig zu bleiben. Und auch das Handy stumm zu schalten. Erst, wer in Sicherheit ist, soll dieses nutzen, um die Polizei zu informieren.

Und nicht zuletzt ist es wichtig, richtig zu reagieren, wenn die Sondereinheit das Gebäude oder Areal stürmt – denn wer nicht kooperiert, bringt sich auch in diesem Fall in Gefahr. (smo)