Terror und Krieg in Nordafrika: Das sind die Pulverfässer an Europas Südgrenze

Die Terrorattentate werden häufiger und blutiger. An Heiligabend fielen in Burkina Faso über 200 Dschihadisten auf Motorrädern in die Kleinstadt Arbinda im Norden des Landes ein und massakrierten 35 Zivilisten, fast alle von ihnen Frauen.

Bei einem ähnlichen Grossangriff des sogenannten Islamischen Staates im Nordosten Malis starben Anfang November 49 einheimische Soldaten. Ein französischer Militär kam ums Leben, als sein gepanzertes Fahrzeug in eine Sprengfalle fuhr. 13 französische Soldaten wurden bei der Kollision zweier Kampfhubschrauber getötet, die ein Terrorkommando jagten.

Im Niger überfielen mehrere hundert Extremisten mit Selbstmordfahrzeugen ein Militärlager und erschossen 71 Soldaten. Präsident Mahamadou Issoufou rief eine dreitägige Staatstrauer aus und forderte mehr Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. «Sie sind verantwortlich für das, was uns derzeit zustösst, wegen ihrer desaströsen Entscheidung, in Libyen zu intervenieren», erklärte er.

Denn mittlerweile breiten sich die Terrorzellen am Südrand Europas in der Subsahara-Region unterhalb der nordafrikanischen Maghreb-Staaten immer schneller aus. Das Dschihadisten-Problem begann 2012 in Mali, ein Jahr nach dem von der Nato herbeigebombten Sturz von Muammar Gadhafi.

Stellvertreterkrieg in Libyen

Die Hauptlast des militärischen Antiterrorkampfes trägt bislang Frankreich. 2014 schickte Paris im Rahmen seiner Operation «Barkhane» 4500 Spezialkräfte in den Staatengürtel von Mauretanien, Mali, Burkina Faso und Niger bis zum Tschad. In Mali steuert die deutsche Bundeswehr 1100 Mann zu der 13000-köpfigen Blauhelmtruppe Minusma bei, mit bisher 196 Toten die tödlichste Mission, auf die sich die Vereinten Nationen jemals eingelassen haben. Das französische Korps verlor 31 Soldaten.

Die sich rapide verschlechternde Lage in der Sahelzone ist deshalb so brisant für Europa, weil auch die nordafrikanischen Pufferstaaten entlang der Mittelmeerküste immer mehr ins Wanken geraten. In Libyen herrscht Bürgerkrieg, In weiten Teilen Algeriens kommt es seit zehn Monaten zu Massenprotesten, die eine fundamentale Reform des gesamten korrupten Regierungssystems fordern. Tunesien wiederum bekommt seine wirtschaftlichen Probleme nicht in den Griff. Gleichzeitig wächst in den östlichen Grenzgebieten die Unsicherheit wegen der Nähe zu Libyen.

Denn der Bürgerkrieg in dem Post-Gadhafi-Staat wird immer mehr zu einem Stellvertreterkampf. Türkei, Italien und Katar mischen auf der Seite der international anerkannten «Regierung der Nationalen Übereinkunft» von Tripolis mit. Die «Libysche Nationalarmee» des 76-jährigen Feldmarschalls Khalifa Haftar dagegen wird unterstützt von Russland, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in einem gewissen Masse auch von Frankreich.

Frankreich fordert stärkeres Engagement

Wladimir Putin schickte in den letzten drei Monaten mindestens 1000 Söldner des privaten russischen Sicherheitsunternehmens Wagner, die Haftar zum Sieg über Tripolis verhelfen sollen. Im Gegenzug bot Recep Tayyip Erdogan, der am Weihnachtstag zu einem Kurzbesuch nach Tunesien reiste, der Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj türkisches Militär zur Verteidigung der Hauptstadt an. «Wir können zu dem Ganzen nicht schweigen», sagte er und kündigte an, sein Land ziehe für eine militärische Unterstützung alle Optionen in Erwägung – Bodentruppen, Marine und Luftwaffe. Ein solcher türkischer Aufmarsch wiederum könnte Ägypten und die Emirate provozieren, ebenfalls mit Soldaten zu intervenieren.

Und dann droht im zentralen Mittelmeer der nächste internationale Waffengang. Profitieren würden von dem Chaos vor allem die Dschihadisten. Der IS in Libyen könnte wieder erstarken, die Terrorgefahr aus dem Subsahara-Gürtel bald auch die Mittelmeerregion erreichen.

«Die Lage ist jetzt schon ausgesprochen schlecht und wird noch viel schlechter werden», erklärt Michael Shurkin, Politologe bei dem amerikanischen Think Tank «Rand Corporation». Die Zahl der einheimischen afrikanischen Soldaten sei viel zu gering, ge­nauso wie ihre Fähigkeiten und ihre Ausrüstung. Auch die französischen Kampftruppen vor Ort seien viel zu schwach. «Was auf dem Spiel steht, ist die Sicherheit der Südgrenze Europas», erklärte der französische Aussenminister Jean-Yves Le Drian kürzlich vor dem Senat in Paris und forderte, «unsere Verbündeten müssen sich dringend stärker engagieren».