Traditionen, ein politisches Chaos und ein unfaires Wahlsystem – was Sie zur heutigen Parlamentswahl wissen müssen

Der britische Austritt aus der EU wird daher heute bei vielen Wählerinnen und Wählern einer der Haupt-Entscheidungspunkte sein, wenn es um die Stimmabgabe geht. Während die Britinnen und Briten heute zu den Wahllokalen schreiten, dürfen die endgültigen Resultate jedoch erst am Freitagmorgen erwartet werden. Denn das britische Wahlsystem ist nicht ganz einfach. Was Sie dazu wissen müssen.

Nach langem Gerangel um den Brexit stehen nun die britischen Parlamentswahlen an. Premierminister Boris Johnson erhofft sich vom Resultat, einen Wahlsieg davon zu tragen und seinen Brexit-Vertrag durchzubringen, die Oppositionsparteien erhoffen sich derweil das Gegenteil: Sie wollen Johnson und seinen Vertrag stoppen – den Brexit am liebsten ganz rückgängig machen.

Bei vier von fünf Wahlen seit der Jahrtausendwende lagen die Prognosen grundsätzlich richtig. Kleinere Abweichungen zum Auszählungsergebnis sind aber üblich. Regulär wird in Grossbritannien alle fünf Jahre gewählt. Der nächste Wahltermin wäre eigentlich erst der 5. Mai 2022 gewesen. Premierminister Boris Johnson zog die Wahl jedoch auf den 12. Dezember 2019 vor.

Traditionell wird in Grossbritannien immer an einem Donnerstag und nicht etwa an einem Sonntag gewählt. Dies ist jedoch nicht auf ein Gesetz zurückzuführen, sondern vielmehr zur Tradition geworden; wie so vieles im Land. Der Sonntag erschien früher als unpassend, da dann die Menschen in die Kirche strömten und somit als Wahl- und Abstimmungssonntag ungeeignet war. Seit 1935 fanden alle Wahlen und Abstimmungen immer an einem Donnerstag statt.

2. Wo wird überall gewählt?

Gewählt wird in den vier Landesteilen der Vereinigten Königreichs. Also in England, Schottland, Wales und Nordirland. Britische Staatsbürger, die über 18 Jahre alt sind, sind wahlberechtigt. Auch dürfen Bürger aus Irland und dem Commonwealth wählen, wenn sie im Vereinigten Königreich leben und sich registriert haben. Insgesamt sind rund 46 Millionen Menschen wahlberechtigt. Grossbritannien hat 68 Millionen Einwohner.