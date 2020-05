Trump rechnet mit Coronavirus-Impfstoff zum Jahresende

Dies sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington, wo er sich Wählerfragen stellte. Ausserdem wolle er Schulen und Universitäten bis spätestens im September wieder öffnen, sagte er weiter.

Der Auftritt des US-Präsidenten am Sonntagabend fand am Lincoln-Memorial im Zentrum der US-Hauptstadt statt. Abraham Lincoln war von 1861 bis 1865 der 16. Präsident der USA. Zwei Fox-News-Moderatoren stellten Trump die Fragen, die Wähler zuvor per Video bei dem Sender eingereicht hatten. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Amerika zusammen - zurück zur Arbeit".