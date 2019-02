Dies sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) vor den versammelten Mitgliedern von Repräsentantenhaus und Senat in seiner mit Spannung erwarteten Ansprache. Allerdings beharrte er in der Kongressrede auf seiner Grenzmauer: "Ich bekomme sie gebaut", betonte Trump.

"Mauern funktionieren und Mauern retten Leben. Also lasst uns zusammenarbeiten, Kompromisse finden und uns einigen", sagte er weiter. Bei seinem Vorhaben handele es sich nicht nur um eine einfache Betonmauer, sondern um eine kluge, strategische Stahlbarriere, durch die man schauen könne. Sie werde gebaut. Er habe dem Kongress einen neuen Vorschlag unterbreitet.

Trump teilt aus

Gleichzeitig äusserte er sich zur Wirtschaftspolitik. "Das einzige, was die starke US-Wirtschaft aufhalten kann, sind dumme Kriege und Politik oder parteiische Ermittlungen." So übte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation unter anderem scharfe Kritik an parlamentarischen Untersuchungen. "Falls es Frieden und Gesetze geben soll, kann es keinen Krieg und keine Ermittlungen geben. Das funktioniert einfach nicht!", fügte er hinzu.

Mit der Kritik zielte Trump offensichtlich auf die Untersuchungen zur Russland-Affäre im Kongress sowie andere Ermittlungen zu Trump oder seinem Umfeld ab, welche die Demokraten mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus vorantreiben.

US-Präsident Trump warb in seiner Rede zudem für ein sicheres und modernes Einwanderungssystem. "Wir sind heute hier zu einem Zeitpunkt unbegrenzter Möglichkeiten zusammengekommen", sagte Trump vor beiden Kammern des US-Kongresses in Washington.