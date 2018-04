Lang ist es noch nicht her, seit Kim Jong Un für Donald Trump noch «klein und fett» und der «Raketenmann» war. Nordkoreas Machthaber fand seinerseits auch keine netteren Worte für den US-Präsidenten: einen «dementen Greis» und «geistesgestört» nannte der Mann aus Pjöngjang den Herrn im Weissen Haus zu Washington. Warum die beiden Streithähne derart aufeinander losgingen, ist schnell gesagt: Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm. Kim ist inzwischen wahrscheinlich in der Lage, die USA mit Langstreckenraketen anzugreifen. Und Trump will ein atomar bewaffnetes Nordkorea, das dazu noch eine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt, nicht akzeptieren.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Sprache ist indes eine andere geworden. Es wird nicht mehr verspottet und gedroht, sondern eingeladen: zu einem Gipfel. Ein direktes Gespräch zwischen Trump und Kim. Ende Mai oder Anfang Juni soll es stattfinden. Auf neutralem Boden, möglicherweise gar in der Schweiz: Genf ist als Schauplatz im Gespräch.

Was ist von diesem Treffen zu halten? Dürfen wir auf Entspannung hoffen? Oder sollten wir uns vor den Konsequenzen eines Scheiterns fürchten? Um Antworten auf die wichtigsten Fragen zum geplanten Gipfel zu bekommen, hat die «Nordwestschweiz» den Sicherheits- und Abrüstungsexperten Oliver Thränert an der ETH Zürich besucht. Und wollte als Erstes wissen, mit wem sich der US-Präsident da eigentlich an einen Tisch setzen will.