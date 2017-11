Xi Jinping und Trump werden mit ihren Ehefrauen Tee trinken und gemeinsam die Verbotene Stadt besichtigen. Am Abend hat Xi Jinping zu einem privaten Essen in kleiner Runde eingeladen.

Erst am Donnerstag beginnt der formelle Teil des ersten Besuches von Trump als US-Präsident in China mit den militärischen Ehren und offiziellen Gesprächen in der Grossen Halle des Volkes.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Visite stehen der Konflikt über das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm sowie die Streitigkeiten über Handelsungleichgewichte und mangelnden Marktzugang in China.

Differenzen gibt es auch über die chinesischen Ansprüche auf Inseln und weite Seegebiete im Südchinesischen Meer, die der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag vor einem Jahr zurückgewiesen hatte.