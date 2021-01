Trumps Büro-Fliege schaut zurück und freut sich auf Biden - aus einem ganz bestimmten Grund

Hier drüben an der Wand hocke ich, gleich oberhalb der Churchill-Büste. Wahnsinn, was seit Donalds Einzug hier bei uns im mächtigsten Büro der Welt alles passiert ist. Aus nächster Nähe habe ich es mitverfolgt. War ja immer hier im Oval Office, ausser dieses eine Mal im Wahlkampf, als ich mit Mike Pence zur Vizepräsidentschaftsdebatte ins Fernsehstudio mitflog und mich in sein schlohweisses Haar setzte. Sie erinnern sich vielleicht.

Morgen muss er trotzdem gehen. Die Zügelautos stehen schon in der Einfahrt. Und Trump wird noch vor dem Mittag in seiner «Mar a Lago»-Residenz in Florida landen. Als erster Präsident seit 1869 bleibt er der Amtsübergabe-Zeremonie fern.

Dabei war der Start vor vier Jahren doch so gediegen. Das «Oval» wurde nach Obamas Abgang für 3,4 Millionen Dollar restauriert, Trump hängte goldene Vorhänge und Bilder von Abe Lincoln und George Washington auf. Nur die Früchteschale, die hier zur Freude von uns Büro-Fliegen immer rumstand, die liess er entfernen. Dafür stellte der neue Chef eine Vitrine an die Wand mit einem Brief, den er 1987 von Präsident Richard Nixon erhielt. Mit dem will Trump jetzt aber auch nix mehr zu tun haben, obwohl die Parallelen zwischen den beiden ja durchaus gegeben sind. Nur, dass Nixon seine politischen Vergehen (Stichwort: Watergate-Skandal) einsah und freiwillig abtrat, während Trump noch immer behauptet, er habe die Wahlen gewonnen.

Gerüchte machen die Runde, dass er an seinem letzten Arbeitstag mehr als 100 Personen begnadigen will – vielleicht sogar sich selber. Einen Brief an seinen Nachfolger in die Schreibtischschublade legen, wie es Tradition wäre, das macht er aber nicht. Vielleicht aber setzt er sich noch einmal kurz an den «Resolute Desk» und denkt an die speziellen Oval-Office-Momente zurück.

Da war der wirre Besuch des Rappers Kanye West, der ihm erzählte, sein «Make America Great Again»-Hut habe ihm «magische Kräfte» verliehen. Oder da war jener Sommertag 2019, als er den ukrainischen Präsidenten anrief und ihm drohte, er werde die Militärhilfe stoppen, wenn die Ukraine keine Ermittlung gegen Biden einleite. Das Telefonat hat ihn dann fast sein Amt gekostet.

Der Boss schien oft nicht zu realisieren, dass jeweils ganz viele Berater mithörten, wenn er zum Hörer griff und rumtelefonierte. Da war etwa der Anruf bei den Wahlverantwortlichen in Georgia, denen er drohte, rechtlich gegen sie vorzugehen, wenn sie ihm nicht sofort 11780 Wählerstimmen aus dem Hut zaubern. Und da war der Anruf bei Mike Pence vergangene Woche, in dem er seinem treuen Vize sagte: «Du kannst wählen, ob du als Patriot oder als Pussy in die Geschichte eingehen wirst.» Pence hat seine Wahl getroffen.

Natürlich gabs auch feierliche Momente. Etwa, als Ueli Maurer 2019 vorbeischaute. Er war der erste Schweizer Bundespräsident, der das Oval Office besuchte. Die beiden verstanden sich prächtig. Besser jedenfalls, als die «CNN»-Moderatorin danach Maurers Englisch-Versuche verstanden hat. In Trumps Gästebuch schrieb Maurer «Together ahead». Den Rüstungskonzern Ruag hats gefreut.