Trumps Regierung plant tödlichen Schlussspurt: Werden noch drei Exekutionen durchgesetzt?

Donald Trump scheint die Lust am Regieren definitiv verloren zu haben. Gut zwei Wochen nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden beschränkt sich der Republikaner darauf, wütende Tweets aus dem Weissen Haus abzusetzen und in den Gerichtssälen des Landes aussichtslose Verfahren wegen angeblichen Wahlbetrugs anzustreben.

Trumps Justizministerium macht deshalb Ernst und will in den kommenden Tagen gleich drei wegen Bundesverbrechen inhaftierte Personen exekutieren lassen – darunter auch die Mörderin Lisa Montgomery, die einzige Frau im Todestrakt auf Bundesebene.

Die Todesstrafe gibt es in Amerika nicht nur für Verbrechen auf Bundesebene. 30 der 50 Bundesstaaten wenden sie auch für schwere Straftaten (etwa Mord oder Sexualstraftaten) auf lokaler Ebene an. In elf dieser Bundesstaaten wurde sie allerdings seit mindestens zehn Jahren nicht mehr angewendet. 2020 wurden in den USA bislang 14 verurteilte Verbrecher hingerichtet.