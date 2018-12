Zugleich verwies er in einem Tweet am frühen Abend des Weihnachtstags darauf, dass es den Vereinigten Staaten "sehr gut" gehe. "Wir sichern unsere Grenzen, schliessen grossartige neue Handelsabkommen und bringen unsere Truppen nach Hause" schrieb Trump. "Wir setzen endlich Amerika an erste Stelle. FROHE WEIHNACHT!"