Am Sonntag versucht der nächste SPD-Mann, der Kanzlerin auf den letzten Metern des Wahlkampfes noch irgendwie beizukommen. Das Duell dürfte für Martin Schulz die allerletzte Chance sein, das Momentum noch auf seine Seite zu ziehen – auch wenn inzwischen selbst bekannte SPD-Leute die Hoffnung auf die Kanzlerschaft begraben haben (siehe Text links). Schulz indes glaubt an seinen Sieg. Immer noch. Seit Wochen probt er seinen Auftritt. Dafür steht ihm gar ein eigener Medientrainer zur Seite, heisst es.

Ob es was hilft? Ein Blick in Merkels Duell-Historie dürfte Schulz ernüchtern: Wenn selbst ein Sieg ohne Folgen bleibt – sprich: die anschliessende Wahl verloren geht – was soll das Ganze dann?

Es scheint egal zu sein, wer das Duell am Sonntag gewinnt – siegt Schulz, ist es so wie immer; siegt Merkel, ist die Wahl ohnehin gelaufen. Aber nicht so schnell: Klar, ein knapper Sieg kann Schulz nicht an Merkel heranbringen. Doch dass ein souveräner Auftritt ein paar Prozentpunkte bringen kann, stellte zuletzt Peer Steinbrück unter Beweis. Der lag vor dem Duell aussichtslos hinter Merkel zurück, danach konnte er sich zumindest ein klein wenig heranrobben.

Mit fragwürdigen Mitteln

Bedenkt man nun, dass sowohl Steinbrück als auch Steinmeier Merkel zwar schlagen konnten, aber unterm Strich alles andere als begeisternd auftraten, existiert schon so etwas wie ein unerforschtes Gebiet in Merkels Lummerland, das früher einmal Wahlkampf hiess: Was, wenn Schulz die Amtsinhaberin nach allen Regeln der Kunst vorführt?

Dumm für Schulz ist, dass es so weit kaum kommen kann. Denn Merkel hat vorgesorgt. Jegliche Bestrebungen der übertragenden Sender ARD, ZDF, RTL und Sat1, dem TV-Duell einen Rahmen zu geben, der eine lebhafte Diskussion zuliesse, hat die Kanzlerin abgewürgt: Die Sender wollten zwei Duelle statt eines – Merkel wollte nicht. Dann wenigstens das eine Duell in zwei Blöcke aufteilen, um «mehr Raum für Spontanität und Vertiefung» zuzulassen? Merkel lehnte ab. Die Auseinandersetzung vor Publikum austragen? Das hätte der Kanzlerin gerade noch gefehlt.

Steril wie in der «Tagesschau»

Bei sämtlichen Neuerungen stellte sich Merkel quer. Sollten die Sender trotzdem darauf bestehen, komme sie einfach nicht, liess sie ausrichten. Der frühere ZDF-Chefredaktor Nikolaus Brender sprach im «Spiegel» von «Erpressung durch das Kanzleramt».

Merkel ists egal: Auf einen direkten Schlagabtausch vor jubelnden Massen, der jene Eigendynamik entstehen lassen könnte, die Schulz für seinen Erdrutschsieg bräuchte – darauf lässt sich Merkel nicht ein. Stattdessen setzte sie ihre Vorstellung durch, wie ein Rededuell auszusehen hat: Ein Mensch hinter einem Tisch liest Sachen vor. Dann ist der andere dran. Wie in der «Tagesschau».

Was bleibt dem Herausforderer da noch übrig? Kann er sich vielleicht von anderen Duellanten dieses Jahres etwas abschauen? Donald Trump schlich hinter Hillary Clinton herum, zog Grimassen und grunzte ins Mikrofon, bis es seiner Herausforderin sichtlich unbehaglich zumute war. Für Schulz ist das jedoch keine Option. Auch Norbert Hofer taugt nicht als Vorbild: Sein Gegenüber mit Beleidigungen zu überziehen, wie es der österreichische Präsidentschaftskandidat mit Alexander van der Bellen tat, dürfte in Deutschland kaum honoriert werden.

Und es kommt noch dicker für Schulz, denn auch inhaltlich dürfte er einen schweren Stand haben. Wie soll er etwa in der Flüchtlingspolitik punkten? Merkel steht sowohl für Willkommenskultur, die sie erst kürzlich erneut verteidigte: Sie würde alles wieder ganz genau so machen wie 2015, als sie die Grenzen öffnete. Gleichwohl steht sie für das Zurückdrehen dieser Politik der offenen Arme, denn im Nachgang der umstrittenen Grenzöffnung unternahm sie viel, um die Willkommenskultur im Land abzuwürgen. Wo soll Schulz hier ansetzen?

«Merkel, die Umfallerin»

Kommt hinzu, dass alles, was Schulz kritisieren könnte, letztlich auf seine eigene Partei zurückfällt. Die SPD war mit Ausnahme von vier Jahren Schwarz-Gelb (CDU/CSU und FDP) seit dem Jahr 2000 in Regierungsverantwortung. Wirtschaft? Rente? Alles Bereiche, die zuletzt ein SPD-Minister verantwortete. Und Merkel hat es irgendwie geschafft, die (SPD-)Erfolge in diesen Bereichen glaubhaft für sich zu vereinnahmen.

Dem Mann aus Würselen bleibt am Sonntag eigentlich nur ein Mittel: Lücken in Merkels Deckung suchen. Eine Steilvorlage lieferte ihm Peer Steinbrück während des Duells 2013: Er brachte Merkel dazu, sich klar von der Maut zu distanzieren. Dann kam sie doch. «Merkel die Umfallerin» – das wäre ein Ansatz. Ob das jedoch reichen wird, um die Wende im Wahlkampf einzuläuten? Man kann es sich kaum vorstellen.