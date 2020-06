Twitter lässt erneut Muskeln spielen: Tweet von Donald Trump gesperrt

Dies, falls sie versuchen sollten, eine "autonome Zone" in Washington zu errichten. "Solange ich Ihr Präsident bin, wird es in Washington, D.C., niemals eine "autonome Zone" geben", schrieb Trump.

Das soziale Netzwerk versteckte den Tweet hinter einem Hinweis, in dem es hiess, dass dieser gegen Regeln des Netzwerks zu "missbräuchlichem Verhalten" verstosse. Da aber möglicherweise ein öffentliches Interesse an dem Text bestehe, bleibe er zugänglich. Der Tweet kann allerdings nur noch mit einem Kommentar weiterverbreitet werden.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, kritisierte die Massnahme des sozialen Netzwerks. "Twitter sagt, es sei "missbräuchlich", Unruhestifter daran zu hindern, sich gewaltsam ein Gebiet zu nehmen, um eine gesetzlose Zone in unserer Hauptstadt zu errichten", schrieb McEnany auf Twitter.

Am Montag hatten Demonstranten unweit des Weissen Hauses einige Barrikaden und Zelte aufgestellt und versucht, eine "autonome Zone" einzurichten, in der die Polizei keinen Zutritt hätte. In der Grossstadt Seattle an der Westküste war dies Demonstranten gelungen, was Trump wiederholt scharf verurteilt hatte.

Twitter ist seit Jahren die wichtigste Kommunikationsplattform des US-Präsidenten. Seit Ende Mai lässt Twitter Trump nicht mehr alles durchgehen und versah Tweets zuletzt unter anderem mit Hinweisen.