Sie haben Glück gehabt, sofern dieses Wort nach solch einem Terrorakt nicht zu banal klingt. So wie die Cricket-Nationalmannschaft von Bangladesch, die gerade auf dem Weg zum Freitagsgebet in der Masjid-Al-Noor-Moschee in der Deans Avenue war, mitten in der Stadt am Hagley Park gelegen, als gegen 13:40 Uhr (Ortszeit) ein rechtsextremistischer Attentäter das Feuer auf die rund 300 Menschen in der Glaubensstätte eröffnete und 41 Mitglieder dieser muslimischen Gemeinde umbrachte. Weitere sieben Menschen starben bei einem fast gleichzeitig verübten Anschlag in der Moschee in der Linwood Avenue in einem östlichen Viertel der grössten Stadt der Südinsel Neuseelands.

Eine Ambulanz fährt vor, die Hecktüren gehen auf, die Trage gleitet heraus und wird auf einen Rollenuntersatz gehievt. Sanitäter schieben sie durch Automatiktüren ins Spital. Der junge Mann auf der Liege regt sich nicht. Der nächste Notarztwagen fährt vor. Diesmal liegt ein Mann mit schwarzen Haaren und einem schmalen Schnurrbart auf der Trage. Nackter Oberkörper, barfuss, die Laken sind blutgetränkt. Er wird in einen Rollstuhl gehoben. Ein Rettungswagen nach dem anderen kommt an. Sie laden die Männer, Frauen und Kinder aus, die das Massaker von Christchurch überlebt haben.

Unfassbar, schockierend, entsetzlich: Der Terror hat das selbst ernannte Paradies am anderen Ende der Welt eingeholt, ein kleines Land mit nur 4,6 Millionen Einwohnern, die sich immun gegen Extremismus von links, rechts und von religiösen Fanatikern wähnten. Und weit weg von den Brennpunkten der Welt. «Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Christchurch oder überhaupt in Neuseeland passieren könnte», sagte Bürgermeisterin Lianne Dalziel. «Ich bin so schockiert, dass mir die Worte fehlen.»

Am Hagley Park sind die Bangladeschis um ihr Leben gerannt; das Länderspiel gegen Neuseeland am Hagley Oval wurde abgesagt, die traumatisierten Gäste fliegen so schnell wie möglich in die Heimat zurück. Ein Mann musste mitanschauen, wie seine Frau erschossen wurde. An den Tatorten an der Deans Avenue und der Linwood Avenue trösten muslimische Glaubensbrüder einander, dunkelhäutige Frauen mit Kopftüchern und Gesichtsschleiern, Männer in langen Roben umarmen einander. Ein Teenager im Hagley Park erzählt, er sei so schnell gerannt, wie er konnte. «Es hat immer nur pop… pop… pop gemacht», sagt er, «ich habe mehr als 50 Schüsse gehört.»

Der australische Terrorist, dessen Identität die Behörden als Brenton Tarrant preisgaben, postete 17 Minuten seiner mörderischen Aktion als Livestream auf Facebook – das mit einer Helmkamera aufgenommene Video wurde später von der sozialen Plattform genommen. In dem Video soll der Mann gesagt haben: «Let’s get the party started!» (Los geht’s mit der Party!) Dann setzte er sich ans Steuer, liess den Motor an, fuhr zur Moschee und begann, auf die betenden Menschen zu schiessen. Freitags, weil dann auch die Muslime aus den umliegenden Gemeinden zum Beten kommen. An einem Freitag konnte er den grössten Schaden anrichten.