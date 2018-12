Die Lastwagen transportierten dringend benötigte Nahrungsmittel, Wasser, Zelte und Medikamente, teilte das Uno-Büro für die Koordinierung der Nothilfe (Ocha) mit.

Der Übergang Dschaber-Nassib war am 15. Oktober wieder geöffnet worden. Der Übergang an der Autobahn von Damaskus nach Amman war seit seiner Übernahme durch syrische Rebellen im April 2015 geschlossen gewesen. Im Juli zwangen Truppen der Regierung in Damaskus jedoch die Aufständischen zum Abzug aus der Region, womit der Weg für die Wiedereröffnung der wichtigen Handelsroute freigemacht wurde.

Seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Nachbarland 2011 hat Jordanien nach eigenen Schätzungen knapp 1,3 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Insgesamt verliessen mehr als die Hälfte der 23 Millionen Syrer ihre Heimat.