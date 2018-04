Mein Kopf knallte gegen die Wand. War das ein normales Bremsmanöver? Ich richtete mich auf, meine Schwester lag auf dem Boden. Sie war aus dem Bett gefallen. Die zwei Kinder, die zusammen mit ihrem Vater in unserem Liegeabteil reisten, weinten. Der Aufprall war hart und richtig laut.



Aus dem anderen Abteilen hörte ich, wie die Leute durcheinander redeten. «Gehts dir gut? Hast du dir was getan?» Bald klopfte der Schaffner an unser Abteil. «Ist hier drin jemand verletzt?» Ich und meine Schwester schauen uns an, der Vater kümmerte sich um seine kinder. «Nein», riefen wir schliesslich.

Wie ich später über die Medien erfahre, wurden 35 bis 40 Menschen verletzt bei diesem Zugsunfall.

Im nächsten Abteil zählte der Schaffner schon drei Verletzte. Ich wollte wissen, was los war und zog mich an. Als ich den Kopf aus dem Abteil streckte, erschrak ich. Viele Leute sassen auf dem Boden oder lagen in ihren Abteilen, viele bluteten aus Platzwunden.



Ich wollte nicht im Weg stehen und ging zurück an meinen Platz. Aus dem Fenster konnte ich sehen, wie die Verletzten versorgt wurden. Viele standen benommen und im Pyjama auf dem Bahnsteig. Neben uns im Abteil wurde eine Frau vom Notarzt versorgt.



Alle waren sehr ruhig, standen nicht im Weg und blieben in den Abteilen. So konnten die Verletzten schnell versorgt werden. Die meisten haben sich verletzt, als sie aus den Betten gefallen sind.

Die Feuerwehr schickte uns schliesslich aus dem Zug. Wir könnten schnell nach Wien weiterreisen.