US-Präsident Donald Trump mit Coronavirus infiziert: «Ich bin positiv getestet worden»

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt er auf Twitter am Freitag mit. Inzwischen bestätigte auch das Weisse Haus in einer offiziellen Mitteilung, dass sich der Präsident und die First Lady mit dem Coronavirus infiziert haben.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Zu diesem Zeitpunkt gab Trump bekannt, dass er und seine Gattin Melania sich umgehend hätten testen lassen und die Resultate bis Freitag erwartet würden. Melania und Donald Trump hätten sich daher am Donnerstagabend in Quarantäne begeben. Nur Stunden danach kam das positive Testresultat, das Trump auf Twitter vermeldete.

Eigentlich wäre am Freitag auf der Agenda des Präsidenten ein Telefongespräch mit «gefährdeten Senioren» gestanden, in dem er über Covid-19 gesprochen hätte. Ebenfalls wäre ein Treffen in einem seiner Hotels in Washington auf dem Programm gestanden, wo sich der Präsident mit Unterstützern getroffen hätte, bevor er dann nach Sanford (Florida) geflogen wäre, um dort am Flughafen um Stimmen in dem, für den Wahlkampf, äusserst wichtigen Bundesstaat zu werben. Am Samstag wären dann zwei Auftritte im politisch hart umkämpften Bundesstaat Wisconsin auf dem Programm gestanden, der für die Präsidentenwahl am 3. November von Bedeutung ist.

Hicks gehört zum harten Kern der Trump-Entourage

Hicks befand sich am Dienstag und Mittwoch im Tross des Präsidenten, als das Ehepaar Trump an der ersten TV-Debatte mit Joe Biden in Cleveland (Ohio) teilnahm und der Präsident in Minnesota vor Hunderten von Menschen Wahlkampf betrieb. Im Internet kursierten am Donnerstag Bilder der maskenlosen Präsidentenberaterin, die in Cleveland von Bord des Präsidentenfliegers Air Force One geht. In Begleitung des Präsidenten befanden sich auch mehrere seiner Kinder sowie enge politische Berater wie Schwiegersohn Jared Kushner.