US-Wahltalk: «Nach der Trump’schen Narrenshow jetzt ein Stiller, ein Stotterer – vielleicht gerade des Richtige für die USA»

In zwei Monaten ist klar, wer Amerika für die kommenden vier Jahre regieren wird. Beide Kandidaten – der Republikaner Donald Trump und der Demokrat Joe Biden – haben diese Woche mit einem Besuch in der aktuellen Protesthauptstadt Kenosha im Swingstate Wisconsin versucht, sich als Retter in der Not zu präsentieren: Trump mit harschen Worten an die randalierenden Demonstranten («inländische Terroristen»), Biden mit offenem Ohr für die Opfer von Polizeigewalt.

Biden liegt in den Umfragen noch immer vorne.