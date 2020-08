USA, Grossbritannien und Verbündete fordern baldige Wahl in Hongkong

Die Aussenminister der USA, Grossbritanniens, Kanadas, Neuseelands und Australiens fordern die Regierung in Hongkong dazu auf, die von ihr verschobene Wahl baldmöglichst durchzuführen. Dafür müssten auch die disqualifizierten Kandidaten wieder zugelassen werden, forderten sie am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme. Nur so könne eine Wahl stattfinden, die «die demokratischen Rechte und Freiheiten» der Bürger Hongkongs respektiere, hiess es.